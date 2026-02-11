Piden que la FGR cite a declarar a Jesús Ramírez Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve, pidió que el exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas acuda a la Fiscalía General de la Republica (FGR) a declarar por la información que proporcionó Julio Scherer Ibarra en el libro “Ni venganza ni perdón”.

En entrevista con medios, el senador tricolor resaltó que no se puede patear el bote, ya que se necesitan muchas más respuestas por parte del gobierno.

“A ver, este señor está señalado que tiene averiguaciones, bueno, carpetas abiertas en Nueva York y en Texas. No es asunto menor. Que lo cite a declarar la Fiscalía General de la República, que no exista impunidad ante estos señalamientos.

“No es un asunto menor lo dicho por Julio Scherer, que fue el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador, lo está diciendo con base y con fundamento. O sea, Jesús Ramírez está involucrado en el tema de la cercanía con Julio Carmona, con Sergio Carmona en el tema del huachicol, en las campañas de gobernadores señalados ya por Julio Scherer con dinero prácticamente del crimen organizado. Porque ese es el huachicol, pero un huachicol que organizaron desde Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador”, dijo el legislador guerrerense.

¡El huachicol fiscal es el verdadero robo del siglo de Morena!



Miles de millones de pesos desviados mientras el país enfrenta carencias y crisis.



No es un señalamiento menor: el propio exconsejero jurídico de López Obrador, Julio Scherer, apunta a responsabilidades directas.… pic.twitter.com/7rsIOdURt5 — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) February 11, 2026

Manuel Anorve también enfatizó en el tema del huachicol fiscal y la relación de Mario Delgado, secretario de Educación Pública, con Sergio Carmona.

“Ahí está Mario Delgado ya con las acusaciones directas por parte de quien fue uno de los funcionarios más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer, directamente involucrando a Sergio Carmona y a su hermano con Mario Delgado en todos los temas del huachicol, que ya sabemos que fue el huachicol fiscal y todo ese dinero que se derivó a campañas de algunos gobernadores y de candidatos de Morena.

“O sea, todo eso no puede quedar en el olvido o solamente escrito en un libro dicho por Julio Scherer. Tiene todo el peso específico y ya vimos que el que fue vocero y jefe de comunicación de Andrés Manuel López Obrador está totalmente señalado e involucrado en este tema que no es menor, donde hubo inclusive un asesinato en el caso de Julio Carmona y bueno, Sergio Carmona que era el hermano, manejó aduanas y hoy es testigo protegido en los Estados Unidos. No es un asunto menor e involucra a la Marina”, puntualizó.