Sheinbaum sale en defensa de Epigmenio Ibarra por pleito con Alito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió al productor y periodista Epigmenio Ibarra durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, calificándolo como "un gran cineasta y hombre de principios" alineado con el movimiento de la 4T.

Esta declaración surge en medio de un creciente conflicto en redes sociales entre Ibarra y el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, quien lo acusó de haberse apropiado corruptamente de 150 millones de pesos.

En su intervención, Sheinbaum minimizó las críticas de Moreno y aseguró que, si el líder priista continúa denostando a Ibarra, este último recibirá aplausos en la calle.

"Epigmenio siempre ha estado en el movimiento y es un gran cineasta, pero además es un hombre de principios. Si este hombre lo denosta, lo van a aplaudir en la calle", afirmó la mandataria.

De Alito no vale la pena hablar, Epigmenio Ibarra es un hombre de principios: presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/4DfoxXsHCA — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) February 12, 2026

Además, restó importancia a la reciente visita de Moreno a Estados Unidos, donde se reunió con legisladores, considerándola irrelevante para los asuntos nacionales.

El enfrentamiento entre Moreno e Ibarra escaló en los últimos días a través de la plataforma X. Todo inició cuando "Alito" Moreno publicó un mensaje acusando a Ibarra de recibir 150 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la administración anterior, fondos presuntamente destinados a producciones audiovisuales pero obtenidos de manera corrupta.

"Eres una rata corrupta, despreciable, operador del dinero sucio", escribió Moreno, acompañando el texto con fotografías de Ibarra para "identificarlo" y agregando: "Aquí unas fotos para que lo identifiquen, cuando lo vean en la calle ¡Qué ganas de toparte pronto!".

.@EpigmenioIbarra, eres la cara más cínica y nauseabunda de la podredumbre de la narcodictadura comunista y terrorista de MORENA. Un corrupto sinvergüenza, ratero profesional, vividor del poder y propagandista del narcogobierno. Te llenaste la boca hablando de pueblo mientras te… pic.twitter.com/8JISTsxxbC — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 9, 2026

Ibarra, conocido por su apoyo al gobierno de la 4T y producciones como series documentales sobre temas políticos, respondió denunciando el mensaje como un "llamado a la agresión" e incitación a la violencia. En un video y publicaciones posteriores, el productor acusó a Moreno de promover ataques en su contra y lo calificó como un acto de cobardía.

"Hay una franca incitación a la violencia", declaró Ibarra, refiriéndose a las palabras de Moreno como una amenaza implícita.