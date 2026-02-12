Claudia Sheinbaum

Sheinbaum sale en defensa de Epigmenio Ibarra por pleito con Alito

“Es un gran cineasta, pero además es un hombre de principios”, afirmó la mandataria.
Nacional
jueves, 12 de febrero de 2026 · 15:05

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió al productor y periodista Epigmenio Ibarra durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, calificándolo como "un gran cineasta y hombre de principios" alineado con el movimiento de la 4T.  

Esta declaración surge en medio de un creciente conflicto en redes sociales entre Ibarra y el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, quien lo acusó de haberse apropiado corruptamente de 150 millones de pesos. 

En su intervención, Sheinbaum minimizó las críticas de Moreno y aseguró que, si el líder priista continúa denostando a Ibarra, este último recibirá aplausos en la calle.

"Epigmenio siempre ha estado en el movimiento y es un gran cineasta, pero además es un hombre de principios. Si este hombre lo denosta, lo van a aplaudir en la calle", afirmó la mandataria.  

 

 

Además, restó importancia a la reciente visita de Moreno a Estados Unidos, donde se reunió con legisladores, considerándola irrelevante para los asuntos nacionales.  

El enfrentamiento entre Moreno e Ibarra escaló en los últimos días a través de la plataforma X. Todo inició cuando "Alito" Moreno publicó un mensaje acusando a Ibarra de recibir 150 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la administración anterior, fondos presuntamente destinados a producciones audiovisuales pero obtenidos de manera corrupta.

"Eres una rata corrupta, despreciable, operador del dinero sucio", escribió Moreno, acompañando el texto con fotografías de Ibarra para "identificarlo" y agregando: "Aquí unas fotos para que lo identifiquen, cuando lo vean en la calle ¡Qué ganas de toparte pronto!".  

 

 

Ibarra, conocido por su apoyo al gobierno de la 4T y producciones como series documentales sobre temas políticos, respondió denunciando el mensaje como un "llamado a la agresión" e incitación a la violencia. En un video y publicaciones posteriores, el productor acusó a Moreno de promover ataques en su contra y lo calificó como un acto de cobardía.  

 "Hay una franca incitación a la violencia", declaró Ibarra, refiriéndose a las palabras de Moreno como una amenaza implícita. 

Claudia Sheinbaum Epigmenio Ibarra Alejandro Moreno Cárdenas

