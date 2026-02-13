SEP destituye a Marx Arriaga e intenta desalojarlo de su oficina (Video)

Marx Arriaga escoltado por policías en las instalaciones de la SEP. Foto: Tomadas de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marx Arriaga Navarro fue removido de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, con el resguardo de dos policías, fue conminado a desalojar su oficina de la sede de la dependencia ubicada en la avenida Universidad 1200.

Se trata del funcionario que protagonizó la polémica por los libros de texto gratuitos de primaria elaborados para el ciclo escolar 2023/2024 por contener diversos errores. Recientemente, acusó a la gestión del secretario Mario Delgado Carrillo de mantener y profundizar procesos de privatización en la educación pública y llamó a crear Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos.

En un comunicado, la SEP negó que haya sido un desalojo, sino “una diligencia” para notificar al ahora exfuncionario que su plaza “tendrá un cambio de naturaleza” a partir del 15 de febrero.

La tarde de este viernes, Arriaga Navarro difundió en su cuenta de X una fotografía en la que le ofrece sus manos a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para ser esposado.

“Venga oficial, no se avergüence. Que no les dé miedo, oficiales, están con un obradorista. Están siguiendo indicaciones, está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución, sigan órdenes. Hagamos el teatro completo, mire, anímese. Por el crimen de hacer libros de texto. Anímese, o ¿cómo va a justificar que sacó de la institución al director general de Materiales Educativos?”, dijo.

La escena forma parte de un video que se difundió en la misma red social en la que se ve a Arriaga con un hombre de traje que le pide que saque sus cosas de la oficina. Arriaga camina por un pasillo resguardado por dos policías detrás de él, aunque a más de dos metros de distancia.

Cuando Arriaga y el hombre trajeado entran a la oficina, el primero le dice: “Voltee a la cámara para que quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto en este país desde el obradorismo y desde el humanismo mexicano”.

El video sigue y Arriaga pregunta: “¿Quién dio la indicación? ¿Fue Mario Delgado o Naomi? O sea, ¿usted viene en nombre de quién?”.

Sin que se interrumpa el video, Arriaga dice que él no puede sacar sus cosas y que se va a necesitar “la fuerza armada”. Entonces llama a los policías que están afuera de la oficina: “Oficial, venga, sea valiente compañero, que somos obradoristas, nos vemos a la cara. ¡Vengan, sean valientes compañeros, por una vez en la vida!”.

SEP niega desalojo

Un par de horas después de la difusión del video, la SEP emitió un comunicado de tres párrafos en el que negó que Arriaga haya sido desalojado de su oficina.

“La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno de esta Secretaría”, dijo.

En el escrito, explicó que se realizó “una diligencia” por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para “notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación”.

En consecuencia, agregó, dicha Dirección General “queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026”.

La dependencia que encabeza Delgado Carrillo reiteró que ese procedimiento “es de carácter administrativo y se realiza con estricto apego a la normatividad aplicable”.

En su cuenta de X, Arriaga convocó a una conferencia a las 17 horas “para denunciar públicamente las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra”, y cerró con la frase: “¡A golpes no se mata la raíz!”.