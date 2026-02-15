La 4T busca ahora legislar sobre inteligencia artificial y dispositivos afines

El senador panista Mario Humberto Vázquez Robles solicitó a ChatGPT un discurso, durante la sesión del pasado 27 de noviembre. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Partidos de la 4T en la Cámara de Diputados han puesto ahora el foco en la inteligencia artificial.

Mientras que el Partido del Trabajo (PT) impulsa una reforma constitucional para que el Congreso regule el uso de la inteligencia artificial y dispositivos afines, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, planteó legislar en esta materia de manera responsable.

El diputado petista Santiago González Soto presentó una iniciativa de reformas y adiciones al artículo 73 de la Constitución Política, a fin de facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que regulen, establezcan requisitos y límites, funcionamientos, principios y bases para el uso de la inteligencia artificial (IA) y todo tipo de dispositivos tecnológicos afines.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se informó en un comunicado.

En su exposición de motivos, el legislador considera que la IA se ha convertido en factor determinante en la redefinición de la soberanía tecnológica y la competencia geopolítica entre naciones.

De ahí que no es sólo una herramienta de automatización o eficiencia, sino un recurso estratégico que influye en la toma de decisiones, en la creación de políticas públicas y en la capacidad de los Estados para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Destacó que la inteligencia artificial está generando una profunda reconfiguración en el mercado laboral y en los modelos de formación profesional, al automatizar tareas rutinarias y demandar nuevas competencias especializadas.

Sin embargo, expuso, la transformación no implica sustituir ciertos puestos de trabajo, sino la creación de nuevas oportunidades en áreas emergentes vinculadas al análisis de datos, programación, ciberseguridad y la gestión ética de la tecnología.

“Ya no es posible ignorarla”

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que es necesario adaptarse, legislar y generar condiciones para el uso de la inteligencia artificial de manera responsable.

En un mensaje mediante sus redes sociales, en el que asegura haber usado esa tecnología, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena planteó la urgencia de “comprenderla, orientarla y, sobre todo, regularla con visión de futuro”.

En esto de la inteligencia artificial, “que ahora está de moda en todas partes del mundo, ya no es posible ignorarla”, reconoció.