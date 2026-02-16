MC pide a Sheinbaum ser “mucho más enérgica” en casos como el de Marx Arriaga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el extitular de la Dirección General de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se mantuvo en su oficina luego de haber sido destituido, el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que le da pesar que el futuro de una parte estratégica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dependa del criterio de un fanático.

En entrevista en la Cámara Alta, el senador emecista enfatizó que la presidenta Claudia Sheinbaum no puede permitir que alguien quiera tomar de rehén a la propia dependencia para inmovilizarla e imponer su criterio.

“Me parece que es un desapego completo de la realidad y me da mucho pesar que el futuro de una parte importante, estratégica, de la Secretaría de Educación Pública, dependa del criterio de un fanático.

“Me parece que la Presidenta de la República tiene que ser todavía mucho más enérgica en la toma de decisiones. Y no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que alguien quiera tomar de rehén a la propia Secretaría para inmovilizarle y para imponer su criterio”, explicó.

Clemente Castañeda puntualizó que el secretario de la SEP, Mario Delgado, debe explicar lo que ocurre al interior de la dependencia y enfatizó que más allá del lamentable papel que ha hecho este funcionario, lo que hay que recordarle es que el gobierno no le pertenece.

“Lo que no podemos permitir, eso sí, bajo ninguna circunstancia, es que alguien quiera tomar como rehén a la propia Secretaría y dejar en entredicho, en el limbo, el futuro de algo tan importante como los libros de texto y sus contenidos”, declaró.