Claudia Sheinbaum
“No estamos a favor”: esto dijo Sheinbaum sobre el asilo a Karime Macías“No nos han notificado”, aclaró la mandataria sobre la información relacionada con la exesposa del exgobernador Javier Duarte
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No estamos a favor” del asilo político que le habrìa otorgado Reino Unido a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobierno de México tampoco ha sido notificado, dijo la mandataria el lunes en la conferencia mañanera.
“No nos han notificado. Me dio hoy un documento, no estaba el canciller, el compañero que va en representación del canciller al Gabinete de Seguridad”, dijo por la mañana.
“No estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello”, afirmó la mandataria.
–¿Quién tendría que notificarle primero, el gobierno o la Embajada? –se le preguntó a Sheinbaum.
–El gobierno, a través de la Embajada de Reino Unido en México, o de otra manera –respondió.
A Duarte, exgobernador de Veracruz, se le logró imputar un nuevo cargo por peculado, con lo cual se pondría en riesgo su salida de prisión prevista para el próximo 15 de abril.