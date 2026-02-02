“Migajero del poder”: Alito y Noroña se enfrascan en duelo de insultos por la salida de Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña se enfrascaron en un duelo de insultos por la salida de Adán Augusto López de la coordinación del partido oficialista en la Cámara Alta.

La confrontación se dio luego de que Fernández Noroña hablara en la transmisión habitual de su canal sobre la salida del tabasqueño de la coordinación morenista en la Cámara Alta, misma que calificó como un error.

En el mismo comentario afirmó que la oposición ya está celebrando y puso como ejemplo a “Alito” Moreno, al que calificó de un ser miserable y deleznable que le debe mucho agradecimiento a Adán Augusto López.

“Simplemente no sabíamos, ahí nos cayó la noticia y nos cayó mal. Yo considero que es un error, considero que es un pésimo momento, la oposición ya está celebrando, ya vieron al canalla y miserable de Alejandro Moreno Cárdenas, no le debe más que agradecimiento a Adán Augusto.

?? SE ENFRENTAN NOROÑA Y 'ALITO' MORENO POR ADÁN AUGUSTO: el priista lo insulta y lo llama "pinche changoleón apestoso".



El senador de Morena calificó de "canalla y miserable" a @alitomorenoc y dijo que le debe agradecimiento a @adan_augusto por cómo le ayudó en el Senado.



El… pic.twitter.com/zryZjAiY63 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 2, 2026

“Adán Augusto ha sido realmente gentil con ese ser miserable y deleznable llamado Alejandro Moreno Cárdenas, y éste sólo responde con puñaladas por la espalda, pues es un agente de la CIA, además es un traidor a la Patria y traidor al pueblo, un ser ruin, y salió a decir este, tonterías, y la derecha va a celebrar como si hubiera ganado el Mundial de futbol, porque era uno de sus objetivos”, dijo Fernández Noroña.

La respuesta de Alito

Ante ello, en sus redes sociales, Alejandro Moreno arremetió contra el morenista y lo llamó “changoleón apestoso” y afirmó que no tiene dignidad, honor y mucho menos valor.

“A ver, @fernandeznorona, pinche changoleón apestoso, bueno para nada. Antes de pronunciar mi nombre, lávate el hocico. Pinche narcopolítico de cuarta, arrastrado y migajero del poder.

“Te proyectas cuando dices que le debo agradecimiento al narcosenador que tuvieron como Coordinador de su bancada, @adan_augusto. Les dirigía un solapador del crimen organizado. ¿Con qué cara se atreven a mirar a este enorme país? ¡Vergüenza te debería dar! No tienes dignidad, no tienes honor y mucho menos valor. Pobre politicucho de cuarta…

“Te revuelcas de ardor porque tú y todos los narcopolíticos de MORENA han sido expuestos ante el mundo entero y señalados por mí y por el PRI, sin temor. No merecen andar por las calles con tranquilidad, porque ustedes, con sus alianzas con el crimen organizado, le arrebataron la tranquilidad al pueblo de México”, escribió.

El senador tricolor también resaltó que Morena es el partido del crimen organizado y eso en México no tiene cabida, ya que, afirmó, convirtieron a nuestro país en un cementerio.

El domingo, durante la apertura del segundo periodo ordinario, “Alito” Moreno afirmó que salida de Adán Augusto López confirma sus vínculos con le crimen organizado.