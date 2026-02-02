Sandra Cuevas llama a respaldar a Sheinbaum y no escuchar al “millonario” que dirige a la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, pidió no escuchar al “millonario” que actualmente dirige a la oposición, y llamó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En un video compartido en su cuenta de X, antes Twitter, Cuevas señaló que hoy la “oposición hipócrita” está encabezada por un hombre que se benefició del sistema del PRI y del PAN, y que ahora busca recuperar intereses personales.

Además, acusó que este personaje incluso se inventa reuniones en Estados Unidos como parte de su estrategia política.

“No escuchen a aquel millonario que ya se cree presidente, que se inventa reuniones en Estados Unidos solo porque tiene dinero”, dijo la exalcaldesa.

Cuevas sostuvo que los partidos de oposición carecen de autoridad moral para criticar al gobierno actual, al recordar que cuando estuvieron en el poder no lograron resolver los problemas de inseguridad que enfrenta el país.

“Hoy que perdieron sus privilegios, hoy sí exigen lo que ellos no pudieron dar”, comentó.

Mexicanas y Mexicanos: ¡Tenemos una sola patria y una sola presidenta, @Claudiashein! Exijamos la seguridad y la paz que merece #México, reconozcamos la coordinación con #EEUU y los resultados de @OHarfuch; ¡acabemos con esa oposición hipócrita y su líder millonario! #SCMXCO26 pic.twitter.com/7G8sGvLOrS — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 13, 2026

La exalcaldesa también señaló que Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparten el objetivo de fortalecer la seguridad en México y avanzar en el combate al narcotráfico.

Para ella, existe la coincidencia en la prioridad de enfrentar a los grupos criminales y reducir la violencia.

“Ambos buscan que México sea un lugar seguro, buscan acabar con el narcotráfico y con todos aquellos que violentan a nuestro país y a las familias de México”, dijo Cuevas.

“Hay que reconocer el trabajo que ha venido haciendo y los resultados que ha dado Omar García Harfuch”, dijo del secretario de Seguridad.