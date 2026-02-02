Senadores de Morena respaldan envío de ayuda humanitaria a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México enviará ayuda humanitaria a Cuba como alimentos y otros productos básicos, los senadores del oficialismo informaron que respaldarán estas acciones.

En un comunicado, los legisladores expresaron que el pueblo mexicano tiene una larga tradición de solidaridad con los pueblos del mundo, en particular con el pueblo de Cuba, por lo que respaldan plenamente la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la ayuda humanitaria al pueblo cubano.

“Desde el Senado de la República, como representantes populares y coadyuvantes en la definición de la política exterior del Estado mexicano respaldamos plenamente la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la ayuda humanitaria al pueblo cubano.

“Reafirmamos los principios de la política exterior de México: la defensa de la soberanía y de la libre autodeterminación de los pueblos; promover el diálogo y la solución pacífica de las controversias; así como mantener la cooperación y el apoyo mutuo para el mejoramiento de nuestros pueblos y la atención a los problemas comunes”, detallan.

Además, los senadores enfatizaron que es principio irrenunciable la defensa de la soberanía y del derecho a ser solidarios con los pueblos del mundo.

“Proporcionar ayuda humanitaria es defender el derecho internacional, los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y los valores universales”, finalizan.