“Un regaño caluroso”: esto dijo Sheinbaum del reclamo que hizo a morenistas en BC (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Un regaño caluroso”: así describió la presidenta Claudia Sheinbaum la queja que expresó a diputados locales de Baja California por su falta de presencia en campo, en especial, para atender las necesidades de las y los jornaleros.

“San Quintín es una zona de muchas carencias. Tiene muchísimos años que tiene esta producción de distintos productos agrícolas de empresas”, dijo la mandataria federal al señalar que su reclamo estaba enfocado principalmente a las carencias que tienen quienes trabajan en el campo.

Los integrantes de este sector, dijo, no tienen un salario fijo, tampoco llegan al mínimo y cobran por cada caja que cosechan, además de que por mucho tiempo ha habido trabajo infantil porque las familias completas van a trabajar y están expuestos a plaguicidas, que son productos químicos que afectan la salud.

Cuando Claudia Sheinbaum regañó a legisladores de Baja California que esperaban saludarla y tomarse una foto con ella. En febrero de 2026: pic.twitter.com/AtDECcdjSD — Momentos Surreales de la Política Mexicana ???? (@momentos_polmex) February 1, 2026

“A la hora que platiqué con la gente, había como 4 mil, les pregunté cuántos llevan, 20 años viviendo aquí, 30 años, la mayoría; vienen de Oaxaca, Guerrero, Veracruz o Michoacán.

Se trata de “muchos mixtecos, triquis; durante muchos años eran jornaleros que iban y se quedaban”, dijo la presidenta, quien les lanzó más preguntas. Una de ellas es si todos los que tenían casa estaban regularizados y “casi nadie” lo estaba.

“Es una situación de pobreza”, añadió la mandataria federal, “son migrantes internos”. Por ello destacó que están haciendo un plan integral que inició desde el sexenio pasado con el plan San Quintín.

Explica la presidenta Claudia Sheinbaum el contexto de su regaño y molestia con legisladores de la 4T en Baja California. pic.twitter.com/3JGH642pDW — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) February 2, 2026

Dijo sentir “cierta tristeza, acongojamiento y sentimiento por la situación que viven compatriotas”, por lo que reaccionó de esa forma al pasar por donde estaban los legisladores, quienes le pidieron una foto, más que trabajar por un plan para cambiar las condiciones de vida que tienen los habitantes de esa zona.

“Me pareció que no iba la foto de la presidenta con los legisladores con la circunstancia que se está viviendo en San Quintín. Por eso estaba un poco molesta y les dije que deberían estar en territorio, cerca de la gente, porque es lo que se debe hacer cuando hay carencias tan importantes en la población”.

Aunque agradeció a legisladores locales por la aprobación de reformas en el último tramo del proceso legislativo, aprovechó para llamar a todos los representantes locales para que todos vayan a territorio.