La senadora morenista Andrea ChÃ¡vez anuncia que estÃ¡ embarazada

Chihuahua
La senadora morenista Andrea ChÃ¡vez anuncia que estÃ¡ embarazadaLa legisladora afirmÃ³ que, aunque habÃa decidido mantener su vida personal alejada del foco pÃºblico, no puede "privar de compartir la felicidad plena con sus seres queridos".
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La senadora de Morena por Chihuahua, Andrea ChÃ¡vez, anunciÃ³ en sus redes sociales que estÃ¡ embarazada de su actual pareja, Emil.
La senadora morenista detallÃ³ que, ante los duros aprendizajes, habÃa tomado la decisiÃ³n de mantener su vida personal alejada del foco pÃºblico, pero no puede privarse ni privar de compartir la felicidad plena con la que sus seres queridos.
"Con mi corazÃ³n desbordado de alegrÃa, y con la emociÃ³n a flor de piel, les comparto que Emil y yo enfrentaremos juntos el reto mÃ¡s importante de nuestras vidas, cuidando, forjando y formando a nuestro hijo, que hoy viene en camino, y que ya transformÃ³ de raÃz, incluso antes de nacer, nuestra manera de amar y nuestra forma de ver el mundo...
"Y aunque, tras duros aprendizajes, habÃa tomado la decisiÃ³n de mantener mi vida personal alejada del foco pÃºblico, no puedo privarme ni privarles de compartir la felicidad plena con la que mis seres queridos y yo, regamos la tierra que pisamos", escribiÃ³.
En su mensaje, Andrea ChÃ¡vez dijo que su hijo nacerÃ¡ rodeado de amor, y prometiÃ³ que dejarÃ¡ la piel en su educaciÃ³n, felicidad y futuro, pero, enfatizÃ³, no olvida ni por un segundo que aÃºn hay miles de niÃ±os en Chihuahua, en MÃ©xico y en el mundo que no tienen las mismas oportunidades.
Nubarrones asedian al mundo en el que vivimos: guerras, crisis climÃ¡ticas e injusticias amenazan a una humanidad digna que sueÃ±a con el derecho de vivir en paz.â€” Andrea ChÃ¡vez (@AndreaChavezTre) February 21, 2026
Tras aÃ±os alzando la voz para denunciar los dolores de nuestra tierra, anhelaba el momento urgente de entregarles laâ€¦ pic.twitter.com/lsGqxjESpF