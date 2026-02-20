La senadora morenista Andrea ChÃ¡vez anuncia que estÃ¡ embarazada

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La senadora de Morena por Chihuahua, Andrea ChÃ¡vez, anunciÃ³ en sus redes sociales que estÃ¡ embarazada de su actual pareja, Emil.

La senadora morenista detallÃ³ que, ante los duros aprendizajes, habÃ­a tomado la decisiÃ³n de mantener su vida personal alejada del foco pÃºblico, pero no puede privarse ni privar de compartir la felicidad plena con la que sus seres queridos.

"Con mi corazÃ³n desbordado de alegrÃ­a, y con la emociÃ³n a flor de piel, les comparto que Emil y yo enfrentaremos juntos el reto mÃ¡s importante de nuestras vidas, cuidando, forjando y formando a nuestro hijo, que hoy viene en camino, y que ya transformÃ³ de raÃ­z, incluso antes de nacer, nuestra manera de amar y nuestra forma de ver el mundo...

"Y aunque, tras duros aprendizajes, habÃ­a tomado la decisiÃ³n de mantener mi vida personal alejada del foco pÃºblico, no puedo privarme ni privarles de compartir la felicidad plena con la que mis seres queridos y yo, regamos la tierra que pisamos", escribiÃ³.

En su mensaje, Andrea ChÃ¡vez dijo que su hijo nacerÃ¡ rodeado de amor, y prometiÃ³ que dejarÃ¡ la piel en su educaciÃ³n, felicidad y futuro, pero, enfatizÃ³, no olvida ni por un segundo que aÃºn hay miles de niÃ±os en Chihuahua, en MÃ©xico y en el mundo que no tienen las mismas oportunidades.