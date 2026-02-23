“A México se le respeta”: Luisa Alcalde responde a críticas de Elon Musk contra Sheinbaum (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las expresiones del magnate de la tecnología Elon Musk sobre México, motivaron una airada respuesta desde Morena, cuya dirigente nacional, Luisa María Alcalde Luján, opuso los argumentos morenistas (apoyo del pueblo, transformación, etc) a la fortuna del estadunidense.

“Las vidas que se pierden en esta lucha, muchas veces alimentada por el consumo en otros países, valen infinitamente más que cualquier fortuna acumulada en Silicon Valley. Cada mexicano o mexicana que arriesgan su vida por la seguridad nacional, valen más que cualquier acción en bolsa. La riqueza no otorga autoridad moral”.

Alcalde Luján siguió diciendo que la riqueza puede comprar cohetes, empresas como Tesla o una red social como X, e inclusive, manipularla, pero “no otorga legitimidad ante un pueblo”.

Musk, fundador de Tesla y accionista mayoritario de X, escribió en la discusión en torno a un video viejo y sacado de contexto, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum parece decir que el uso de fuerza contra el crimen es violación de derechos humanos y que la guerra contra el narco no es opción.

En la discusión, el ultramillonario respondió a un comentario diciendo que la presidenta sólo repetía “lo que le ordenaban sus jefes del cártel” y que el castigo por desobedecer es poco más que un “plan de mejora de desempeño”, la figura empleada en las empresas de Musk previo al despido de un empleado.

La respuesta airada de Alcalde Luján inicia con una exigencia: “A México se le respeta”.

Para la morenista, los mensajes de Elon Musk pretende desinformar y desacreditar la lucha por la pacificación.

“Los resultados en seguridad los estamos dando nosotros,con coordinación institucional, estrategia y responsabilidad del Estado Mexicano. No son discursos, son datos, operativos reales, estructuras criminales desmanteladas, es presencia territorial y transformación”, dijo.

La morenista le recomendó a Musk que haga campañas para desincentivar el consumo de drogas.

“Siendo dueño de una red social tan poderosa, bien podría hacer campañas para prevenir las adicciones en su país que es el origen del problema y evitar la desinformación, la calumnia, los discursos de odio y la promoción del narcocultura”, dijo.

Alcalde Luján repitió los conceptos de la 4T para cerrar su video diciendo:

“México no acepta juicio desde el privilegio y desde la ignorancia. A México se le respeta”.