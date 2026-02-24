Kenia López advierte sobre los tiempos para la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del retraso en el envío de la reforma electoral al Congreso y tras la reunión de los partidos aliados en Palacio Nacional, que concluyó que sería hasta el próximo 2 de marzo, Kenia López Rabadán advirtió sobre los tiempos legislativos para que aplique en los comicios federales de 2027.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados también recordó que se tiene que legislar una iniciativa ciudadana que podría dictaminarse en conjunto con la que envía la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Bueno, a ver, hay que ser justos, digamos, en las palabras. Y la presidencia de la República tiene derecho a presentar la iniciativa y, por tanto, tiene derecho a definir en qué momento se presenta esa iniciativa.

“Todos tenemos claro que hay un plazo perentorio de noventa días para que esa iniciativa se apruebe o no, en su caso, previos, 90 días previos a que inicie el proceso electoral. Hay que recordar que tenemos aquí en esta Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana que logró más de 130 mil firmas y que, por supuesto, si son los mismos ordenamientos legales que se van a modificar, en este caso la Constitución, habrían de dictaminarse en conjunto”, detalló.

Para que la reforma electoral pueda aplicarse en los comicios de 2027 tiene que quedar con todos los procesos legislativos y ser promulgada antes del 31 de mayo, de acuerdo con el Artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución, que prohíbe modificar leyes electorales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral.

López Rabadán enfatizó que si la iniciativa de reforma electoral garantiza los procesos democráticos adecuados habrá tiempo, pero si es un retroceso, no hay prisa para discutirla.

“Me parece que, pues, si es una iniciativa que garantiza el voto de los mexicanos, que garantiza la democracia, que, por supuesto, detiene al crimen organizado para que no meta ni las manos ni su dinero mal habido en las elecciones, pues, bueno, siempre habrá tiempo para poderla debatir.

“Claramente, si, con todo respeto lo digo, pues, pero si es para dar paso hacia atrás, pues, evidentemente, no hay prisa”, puntualizó la legisladora panista.