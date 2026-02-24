Reforma electoral podría cambiar la vida del PVEM, admite Carlos Puente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, consideró que la reforma electoral sí podría cambiar la vida de su partido, y confirmó que existen diferencias por la propuesta de la reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum.

“De lo que se está hablado no es tanto una reforma electoral, yo diría una reforma político electoral con las modificaciones de la integración del Congreso, de los recursos de todo ello, son temas sensibles para nuestro partido, en el cual sí se tiene que valorar al interior del instituto político, porque para nosotros hay cosas que sí pudieran cambiar drásticamente la vida de nuestro instituto político.”

Pese a que no han llegado a un acuerdo y que son necesarios los votos de los partidos aliados a Morena para aprobar la reforma en el Congreso, Carlos Puente también agradeció a la presidenta por tomarlos en cuenta para presentar la iniciativa y reiteró la lealtad del PVEM con la alianza rumbo a las elecciones del 2027.

“Gracias a nuestra presidenta por tomarnos en cuanta como partidos aliados, pero nosotros queremos dejarlo muy claro, no hay ni habrá ninguna ruptura, nuestra coalición sigue más fuerte que nunca y seguimos trabajando como hoy”, enfatizó.

El coordinador del PVEM afirmó que las diferencias surgen de que ambos partidos viven realidades distintas, por lo que reiteró que tienen que esperar a la redacción final de la propuesta.