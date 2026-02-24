Sheinbaum explica por qué pospuso la presentación de la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que para presentar la iniciativa del Ejecutivo sobre la reforma electoral ante el Legislativo primero busca el aval de los partidos aliados –con los que tienen las dos terceras partes– antes de que sea incluso discutida en las cámaras donde también vota la oposición.

Con la mayoría calificada mediante los votos de Morena, PT y Partido Verde no necesitan las opiniones ni los votos de los partidos que no están en el poder para aprobar los cambios en la legislación.

“Vamos todavía a pensarlo un día más”, respondieron los aliados Partido del Trabajo y Verde, dijo la jefa del Ejecutivo Federal, y aunque afirmó que de todas formas la presentará al Congreso, retrasó un día la exposición pública de la iniciativa del Ejecutivo Federal.

“Lo que les planteé a los partidos que me llevaron al gobierno, Morena, que me postularon, el PT y el Verde, es: ‘esta es la propuesta, considérenla’. Entonces dijeron ‘bueno vamos a considerar’. Entonces esperamos”.

La mandataria federal reiteró que su propuesta “tiene que ver con principios que siempre hemos defendido y es muy importante que se sepa porque toda esta campaña de una reforma que ni siquiera se ha presentado y que ya la critican”.

Dijo que en su propuesta “hay reconocimiento de las minorías, lo que llamamos la representación proporcional existe, sólo que de manera diferente. Quien quiere el voto popular tiene que ir a territorio. Tiene que ir a buscar el voto. No puede ser a partir de listas partidarias”.

Agregó que mañana presentará el cómo se elegiría a esa representación proporcional.

Otro elemento de su iniciativa es la “disminución de los costos de las elecciones, de los partidos, incluso de los congresos. ¿Ustedes saben que hay congresos estatales que ganan más que la presidenta?”.

Añadió: “Hay municipios que tienen 35 regidores. ¿Pará que que quieren 35 regidores, sin repartición de todo el recurso público. Entonces se trata de reducir no sólo el costo de la elección, sino de las representaciones populares”.

También incluye la democracia participativa.

“Esencialmente esa es la propuesta, mayor fiscalización para el tema de que no haya dinero malo en campañas”.

La propuesta, aseguró, está lista “y es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente. Porque no se trata de bueno a ver quítale aquí, ponle aquí a ver qué y que todo quede igual, pues no”.

Es, además, una propuesta “que reconoce la diversidad política de México, no busca el partido de Estado como andan queriendo decir. Reconoce la diversidad política de México, pero busca también responder a la demanda de la gente”.

Finalizó con la aseveración de que “de todas maneras si no, la presentamos y ya dependerá del congreso si la aprueba o no la aprueba”.