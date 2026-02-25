Banamex reprueba la reforma electoral: teme que vuelvan los “acordeones”

Arturo Zaldívar, Rosa Icela Rodríguez y Pablo Gómez, integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en la conferencia mañanera. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el Centro de Estudios Económicos de Banamex, la propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa “una regresión”, al considerar que podría consolidar un mayor control político de Morena sobre el sistema electoral.

Derivado de que se presentó en la conferencia matutina el proyecto de reforma, el área de análisis económico y político del banco presentó una evaluación sobre sus posibles implicaciones sociales y económicas.

“Preocupa que los ajustes que ahora se proponen tienden a reconfigurar el control del jugador más grande (y más fuerte porque además es gobierno) sobre el sistema político en su conjunto. Sería una regresión”, sostiene el documento.

Entre los puntos que más preocupa al centro destaca que esta sería la primera reforma electoral impulsada desde el gobierno sin consenso con la oposición.

Banamex recordó que la historia moderna de reformas electorales en México estuvo marcada por procesos originados desde fuerzas opositoras, “cuyos integrantes presionaron para construir reglas con mayor equidad, transparencia y legalidad”.

“Las reglas del juego electoral democrático deben ser acordadas y aceptadas por todos los jugadores. Ésta sería la primera reforma impuesta por el gobierno a la oposición, que no habrá sido consultada”, se lee en el documento.

El análisis también sostiene sobre el argumento de austeridad que acompaña la iniciativa.

Según Banamex, reducir el costo del sistema electoral podría implicar el desmontaje de mecanismos diseñados para garantizar transparencia y confianza en los procesos electorales.

“La propuesta es disminuir el presupuesto público para la política electoral. En comparativa internacional, es verdad que el costo público de cada voto en México es alto. Primero porque el modelo electoral mexicano está diseñado con un número importante de filtros y mecanismos de transparencia, que son costosos pero que se instauraron para combatir la falta de confianza en las elecciones, que acostumbraban estar controladas por el partido dominante y sus gobiernos”, sostiene el documento.

Y es que menos recursos podrían traducirse en mayor dominancia del principal jugador político, Morena, dentro del actual sistema de partidos, escenario que, señala, ya ha debilitado la autonomía de autoridades electorales.

Además, preocupa que existen recursos asociados al crimen organizado y alianzas entre el poder económico y la política; recordando que el modelo de financiamiento electoral predominantemente público ha funcionado como un mecanismo de contención frente a posibles distorsiones privadas.

Habrá confusión entre la ciudadanía

Otro punto analizado es el cambio propuesto respecto a los 200 legisladores plurinominales en la Cámara de Diputados.

Para Banamex, la modificación podría introducir mayor complejidad en la decisión electoral de los ciudadanos.

“A partir de la experiencia de la reciente elección judicial, el aumento de complejidad podría tender a resolverse, indeseablemente, mediante el uso de acordeones, que son instrumentos de manipulación del voto”, sostiene el documento, aunque precisa que la propuesta presidencial no modificaría el tamaño de la Cámara, que mantendría sus 500 asientos.

El centro también señaló preocupación por la posible eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mecanismo que desde 1994 ha permitido conocer resultados preliminares la misma noche de la elección.

“La reforma propone que los cómputos distritales inicien inmediatamente al cierre de la jornada electoral para reducir costos, eliminar duplicidades y agilizar el procesamiento de resultados definitivos”, señala el análisis.

Sin embargo, Banamex insistió en que el PREP ha sido clave para dotar de transparencia y certidumbre al proceso electoral.

“Su eliminación generaría incertidumbre y restaría transparencia, ya que los cómputos duran días y porque se basan en una captura manual. Eliminar el PREP dejaría a la ciudadanía fuera de la observación en tiempo real que ese mecanismo habilitaba, la noche misma de la elección, con las mantas de resultados aun exhibidas en cada casilla del país”, puntualizó.

Preocupa el uso de la Inteligencia Artificial

Otro elemento señalado es la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots y otros mecanismos automatizados en redes sociales.

Para el centro de estudios, existe el riesgo de que los criterios para determinar falsedad o manipulación sean subjetivos y puedan abrir la puerta a censura, especialmente considerando que las redes sociales suelen ser espacios de mayor crítica hacia el gobierno y el partido en el poder.

Todo dependerá de Movimiento Ciudadano

Para Banamex, el futuro de la reforma dependerá de Movimiento Ciudadano (MC), ya que no es evidente que todos los aliados de Morena respalden el paquete.

“En las últimas semanas, varias reuniones fallidas entre Morena y sus aliados, mediadas por la Secretaría de Gobernación, habían generado la percepción de que Morena no tendría asegurados los votos del Verde y del PT, indispensables para articular una mayoría calificada de dos terceras partes en ambas cámaras del Congreso”, rememoró el documento.

El análisis concluye que PAN y PRI han reiterado su rechazo al paquete legislativo, por lo que “MC podría convertirse en el voto clave”.