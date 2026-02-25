“Está fuera de toda realidad”, dice Yeidckol Polevnsky sobre propuesta de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, consideró que la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum “está fuera de toda realidad”, por proponer que los diputados plurinominales sean elegidos por voto.

La senadora petista explicó a medios que, con esa propuesta, los aspirantes a diputados tendrían que hacer campaña en al menos 40 distritos y sin recursos.

“Imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en 40 distritos, pues la verdad, y sin recursos porque él no va a tener recursos, creo que está fuera de toda realidad, así creo que no es el tema lógico”, detalló.

Respecto a la propuesta de eliminar la Lista Nacional de plurinominales en el Senado, Yeidckol Polevnsky la consideró inviable y pidió plantear un método de elección.

“En el caso del Senado, yo creo que no se deben eliminar, sí se deben plantear perfiles de elección, de selección, eso yo creo que sería positivo. Cuando yo fui senadora, yo fui senadora de mayoría en 2006-2012, como la senadora más votada en la historia, por el Estado de México, era muy impresionante porque en ese entonces tenías recursos para hacer gestión, hoy no tienes nada,

“Pero yo decía, somos cuántos senadores del Estado de México, éramos tres, mayoría y primera minoría, éramos básicamente los dos de mayoría y el de primera minoría, tres; y Zacatecas, que era un estado mucho más chiquito, tenía cinco, cinco, y tenías los mismos recursos para Zacatecas que para el Estado de México”, explicó.