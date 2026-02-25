“No nos van a hacer manita de puerco” con la reforma electoral: Clemente Castañeda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, afirmó que no les harán "manita de puerco” con la propuesta de reforma electoral, y adelantó que, así como está, la votarían en contra.

En entrevista con medios, Clemente Castañeda enfatizó que esperará la iniciativa formal para revisar la "letra pequeñita", ya que consideró que el gobierno en ocasiones presenta una propuesta y luego se legisla otra.

“Mientras no haya iniciativa formal todo es una especulación. Nosotros no vamos a opinar anticipadamente de un Powerpoint. Me parece una falta de respeto enorme porque lo que hay que revisar de manera efectiva, minuciosa, pues es la letra chica, el contenido. Reaccionar a un anuncio de un gobierno que además tiene por tradición declarar una cosa, presentar una cosa y legislar otra, me parece que sería hacerle el juego. Y, por lo tanto, queremos ser muy responsables, tener mucha mesura y no entrar en la especulación”, dijo.

“No nos van a hacer manita de puerco, no nos van a hacer absolutamente nada. Vamos a defender lo que creemos hasta el último momento... Sí, ahorita a juzgar, ¿cómo votarían el Powerpoint? Pues sí, en contra, pero bueno, vamos a ver la letra chiquita, vamos a ver los pormenores de esta reforma”, explicó.

El senador emecista enfatizó que toda reforma electoral que proviene del gobierno es sospechosa, más cuando proviene de un gobierno morenista, que es doblemente sospechosa, consideró.

“Así es que tendremos mucho cuidado en la revisión puntual de esta iniciativa. No nos vamos a ir por el anuncio fácil, por la declaración fácil. Al final del día, si hay una amenaza a la democracia y al pluralismo, hay que identificarlo”, detalló.