Propuesta de reforma electoral no castiga dinero del narco en elecciones: Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, adelantó que su partido votará en contra de la reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En charla con medios, Ricardo Anaya, enfatizó que la propuesta de reforma no trae una de las peticiones más importantes: sanciones a partidos que reciban dinero del crimen organizado.

“Nuestra posición es muy clara. El Grupo Parlamentario del PAN no va a acompañar esta reforma porque no contiene lo que nosotros exigimos como demanda principal, y es sanciones severas a los partidos y a los candidatos que reciban apoyo y dinero del crimen organizado y del narcotráfico”, dijo.

"Una reforma debe estar diseñada para resolver problemas y hoy el principal problema de la democracia mexicana es justamente la intervención del crimen organizado, el dinero del narco, el dinero del huachicol, el que el narco está poniendo candidatos y está financiando candidaturas y después controlando gobiernos. Ese es el problema que la reforma debería resolver”, agregó.

“Y nuestra propuesta era muy clara, por un peso que reciba un candidato o un partido del crimen organizado, ese partido político pierde el registro”, detalló.

Van por el control del INE

Ricardo Anaya afirmó que la eliminación de las listas de plurinominales en el Senado es una cortina de humo y lo que quiere la propuesta de reforma es tener el control del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es que esa es una cortina de humo. No se vayan con la trampa, no seamos ingenuos. Respecto de esos puntos, ni siquiera se han podido poner de acuerdo Morena, el PT y el Verde.

“Lo que en realidad están buscando es dejar al INE sin dinero, tomar el control del Instituto Nacional Electoral y lo que no quieren incluir, y la razón por la que vamos a votar en contra, son sanciones severas incluyendo la pérdida del registro para los partidos políticos que reciban dinero del crimen organizado.