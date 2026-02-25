Senador del PVEM adelanta que votará en contra de la reforma electoral de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la presentación de la iniciativa de reforma Electoral por la presidenta Claudia Sheinbuam, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, adelantó que él votará en contra de la propuesta.

En charla con medios en el Senado, el legislador arremetió contra la propuesta por el tema de la eliminación de las listas plurinominales en el Senado.

“En el caso personal, como también de otros senadores, no voy a mencionar nombres para no comprometer a nadie, pero sí lo hago a título personal. Mi voto va a ser en contra. ¿Por qué? Porque insisto, la participación minoritaria es algo fundamental para el país, fortalece la democracia.

“Y no estamos hablando de recortes, estamos hablando de debilitar la democracia. No es un recorte que estemos en contra del pueblo, eso no es el debate. Es un falso debate.

“Lo que sí es correcto es que lo que queremos es fortalecer la democracia que tenemos, que es una democracia, son reglas electorales que han funcionado. Tan funcionó así que insisto, Morena en el 24 ganó y ganó prácticamente todo. Entonces, ¿por qué modificar? ¿Queremos ir hacia un partido único?

?? #ÚltimaHora El senador Luis Melgar, del Partido Verde Ecologista de México, adelantó que votará en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.



Aseguró que existen votos “suficientes” para impedir que prospere la iniciativa y estimó que serían… pic.twitter.com/zdSdEaPUN6 — JUCA Noticias (@JucaNoticias) February 25, 2026

“Creo que no estamos de acuerdo. Hay que debatir de fondo, y por eso sí estamos, ahora sí que muy conscientes, muy claros, de que vamos a revisar lo que llegue, pero definitivamente en cuanto a plurinominales, no vamos a acompañar”, explicó.

El senador afirmó que al menos la mitad la bancada del PVEM en el Senado votará en contra de la iniciativa.

“En lo personal voy a votar en contra y estoy seguro que varios compañeros del Verde los harán lo mismo. Yo le puedo garantizar para que no pase".

-De los 14, ¿más de la mitad? -se le preguntó.

-Somos 15. Yo creo que sí andaríamos un poco por ahí -respondió.

El senador Luis Armando Melgar es enfático que la reforma electoral de Sheinbaum no tenga el respaldo de la

Mayoría de senadores del PVEM pic.twitter.com/Rc1MrxztPk — Jorge Monroy ???? (@gemonroy) February 25, 2026

