Reforma electoral: Guadalupe Taddei, contra la eliminación del PREP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la posibilidad de que la reforma electoral desaparezca el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtió que “no puede suceder que México no tenga información el día de la jornada electoral”.

Muy prudente respecto a los planteamientos presentados por los integrantes de la comisión a la que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encargó la elaboración de la iniciativa de reforma electoral, Taddei declaró que el INE detectó algunas “alertas”, pero enfatizó que el Instituto esperará a recibir el texto final de la propuesta para “tener una postura sólida, técnicamente hablando”.

En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que, a su entender, la idea de la iniciativa de reforma electoral consiste en acelerar los cómputos distritales y arrancarlos desde el día de la elección, pues a diferencia de los datos del PREP –que el INE empieza a presentar poco después del cierre de las casillas–, los cómputos dan resultados definitivos, pero varios días después de las elecciones.

Ante las preguntas de la prensa que buscaba conocer su opinión sobre algunos de los aspectos más controvertidos de la iniciativa de reforma electoral –incluyendo al interior de la coalición encabezada por Morena–, Taddei se escudó detrás de la “prudencia institucional”, pues recalcó que “no tenemos la definición puntual de la iniciativa de reforma, y antes que esto son solamente suposiciones”.

Aparte, la presidenta del INE señaló que el mundo político tiene el tiempo encima para discutir la reforma electoral, pues “el Congreso tiene hasta abril nada más para estar sesionando”, lo cual deja apenas dos meses para dar una salida legislativa al texto, que ha sido rechazado por las cúpulas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) antes incluso de ser presentado de manera oficial.

Entre los principales puntos de encono en la coalición de gobierno, los partidos aliados de Morena no aceptan las intenciones de la comisión presidencial de regular las plurinominales y de recortar los recursos públicos asignados a los partidos políticos, dos facultades que son utilizadas a discreción por los líderes de estas agrupaciones políticas.