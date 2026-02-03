Exhiben a diputados por tomarse otros siete días de descanso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora por el PRI, Claudia Anaya, se burló de los diputados luego de que la Cámara baja informó al Senado que sesionará hasta el próximo martes 10 de febrero, tras tomarse siete días de descanso sin dejar de cobrar sus sueldos.

La senadora por Zacatecas, en su papel de secretaria de la Mesa Directiva del Senado, consultó a los senadores si autorizaban a la Cámara de Diputados para que “ya no vayan a trabajar en toda la semana” y se presenten hasta la próxima.

“Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza a la Cámara de Diputados para que ya no vayan a trabajar en toda la semana y se presenten hasta la próxima semana. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano”, consultó.

Luego de la consulta y la autorización de los senadores, la presidenta senadora en funciones, Imelda Margarita Sanmiguel, otorgó el consentimiento para que los diputados vuelvan a sesionar hasta el 10 de febrero.

La Cámara de Diputados realizó la apertura del segundo periodo ordinario el 1 de febrero y ese mismo día realizó su primera sesión para autorizar una sesión solemne para conmemorar el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política.

Al finalizar esa sesión, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, citó hasta el próximo martes 10 de febrero.