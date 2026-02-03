“No somos indispensables”: Monreal dice que tiene lista su renuncia por si se requiere

Pedro Haces y Ricardo Monreal el domingo, durante la apertura del periodo ordinario. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el senador Adán Augusto López se retiró de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, el diputado federal Ricardo Monreal, descartó dejar la coordinación de ese partido en San Lázaro.

Sin embargo, en entrevista con medios, el diputado morenista afirmó que nadie es indispensable y se está preparando para que su función la realicen los jóvenes.

–¿Usted no tiene pensado dejar la coordinación? ¿Tomar la decisión de dejar la coordinación?

–No, no, digo, no. No he tomado...

–Le pregunto para que no nos tomen por sorpresa.

–No, yo soy de los que piensa que estos puestos que uno desempeña, no debe uno aferrarse o generarse como puestos eternos. Yo soy muy práctico y cuando ya no eres útil tienes que retirarte.

–¿Usted no lo ha pensado?

–Yo pienso retirarme pronto. Yo ya he dicho en distintos eventos y en distintos foros que nosotros somos una generación que está concluyendo su responsabilidad. Yo estoy preparándome para que esta responsabilidad ya sea desarrollada por jóvenes o por otras personas. No somos indispensables.

–¿Pero tampoco le han propuesto dejar la coordinación?

–No, hasta ahora no me han propuesto, nadie…

–¿Y usted lo ha pensado?.

–Pero yo estoy siempre a la espera y siempre tengo mi documento en la mesa, mi documento firmado debidamente, sin hacer ningún tipo de escándalos, pero siempre lo tengo presente. Y yo, por eso en mi despacho tengo pocas cosas, nunca los arreglo, nunca pongo muebles, los dejo como están para cuando ya llegó la hora, solo me llevo la fotografía de mi esposa y la mía.

Descarta presiones

El diputado morenista afirmó que no existieron presiones externas para que Adán Agusto dejara la coordinación, ya que, resaltó que es una decisión personal, que incluso la reafirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya lo dijo ahora la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Yo le creo a la presidenta, ella dijo que no había hablado con él, que ella se enteró por voz de la secretaria de Gobernación, a la que el senador Adán Augusto le comunicó que aceptaría ser coordinador de una circunscripción y que ella no había hablado con el senador Adán Augusto. Yo le creo a ella y creo que siempre actúa, la presidenta Claudia Sheinbaum, con honestidad y con rectitud”, explicó.