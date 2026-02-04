“Cobran por trabajar, no por irse a maquillar”, dice “Alito” Moreno por salón de belleza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras darse a conocer la existencia de un salón de belleza en el Senado de la República, el legislador del PRI, Alejandro “Alito” Moreno criticó que se estén arreglando en horas de trabajo.

En sus redes sociales, el también presidente nacional del PRI recordó que los legisladores cobran por trabajar, no por irse a maquillar.

Además, el legislador afirmó que el país está en crisis mientras los legisladores oficialistas hacen del Senado un salón de belleza clandestino.

“El país en crisis y la bola de buenos para nada de Morena haciendo del Senado un salón de belleza clandestino... ¡con cargo a tu bolsillo!

“Ahora resulta que con tus impuestos se pagan las uñas, el tinte y la peinada.

“¡No chinguen! Cobran para trabajar, no para irse a maquillar. ¡No tienen madre!”, escribió.