El PVEM sigue en desacuerdo con varios puntos de la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya existe un acuerdo entre los partidos aliados para la reforma electoral, el senador del PVEM, Manuel Velasco, reveló que siguen en pláticas, ya que hay algunos puntos en los que no concuerdan.

Entrevistado en la Cámara alta, el exgobernador de Chiapas detalló algunos puntos por lo que todavía siguen las conversaciones, como el presupuesto para partidos y la elección de plurinominales.

“Estamos planteando que se pueda valorar cambiar la situación de la fórmula, y de esa manera se bajarían los recursos hacia los partidos políticos, pero no se generaría una mayor inequidad en la contienda, que es lo que nosotros buscamos, que exista mayor equidad.

“Estamos abiertos a que podamos analizar el tema de cómo se elijan a los legisladores federales, los de mayoría quedarían igual, los que ahora son de representación proporcional, tenemos que valorar, porque hay un planteamiento que sea por elección abierta en los estados.

“Sin embargo, también (se dialoga) cómo serían dos elecciones distintas, actualmente existe una cláusula de que no te puedes sobrerrepresentar más del ocho por ciento. Entonces, nosotros queremos que se siga estableciendo esa cláusula para guardar los equilibrios”, detalló.

El senador también afirmó que es indispensable proteger la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), instrumento que, afirmó, ha garantizado la estabilidad política en nuestro país en las últimas elecciones, y que bajo sus reglas el oficialismo obtuvo la mayoría en el 2024.