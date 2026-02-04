Nueva derecha critica invitación de Sheinbaum al Papa: “La 4T es socialista, atea y anticristiana”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Nueva Derecha acusó al gobierno federal de mantener una política de omisión frente a la violencia contra sacerdotes católicos; además, cuestionó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum al papa León XIV para visitar México: “Qué vergüenza recibirlo sin antes resolver la tendencia de ataques contra nuestra fe”.

“Cuando se trata de violencia ejercida contra sacerdotes católicos, que han sido asesinados, o contra los templos, totalmente vandalizados y el arte sacro robado, el gobierno de Sheinbaum voltea para otro lado, como si ellos no fueran ciudadanos que proteger y bienes que cuidar”, afirmó el presidente de la organización de corte político y religioso, Raúl Tortolero, en un pronunciamiento dirigido a Proceso.

Añadió que “Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México, pero qué vergüenza recibirlo sin antes resolver la tendencia de ataques contra nuestra fe, contra Cristo y sus ministros”.

Las declaraciones se dan en un contexto documentado de agresiones contra integrantes de la Iglesia católica durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

De acuerdo con el Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México 2025, elaborado por el Centro Católico Multidimensional (CCM), en los últimos siete años han sido asesinados 13 sacerdotes católicos y un seminarista, además de 29 laicos vinculados a actividades eclesiales

El informe señala que 10 de esos homicidios ocurrieron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y tres en lo que va de la actual administración federal, además de que al menos 80% de los casos permanecen en la impunidad.

El documento también registra más de mil 300 actos de vandalismo o saqueo contra lugares de culto en distintas entidades del país

En ese marco, Tortolero sostuvo que México es “el país con más sacerdotes asesinados en el mundo” y calificó como “muy trágico” que el país se encuentre “al nivel de Nigeria o el Congo en este grave renglón”.

Violencia contra la fe católica y la imagen de México rumbo al Mundial

En su pronunciamiento, el conservador planteó un vínculo entre la situación de violencia y el evento deportivo que se celebrará en tres sedes de México, la capital, Guadalajara y Monterrey: “Y hay que preguntarnos: ¿Esto es un escenario alentador para celebrar el Mundial de Futbol?”.

Entonces, afirmó que la imagen de México ante la comunidad internacional es la de “terror contra los católicos, ante la indiferencia gubernamental”, y acusó al proyecto político de la Cuarta Transformación de mantener una postura contraria a la Iglesia católica.

“La 4T es socialista, atea y anticristiana: rechazan todos los valores cristianos y buscan deconstruirlos de muchas maneras”, declaró.

Raúl Tortolero hizo un llamado directo al gobierno federal para que garantice la seguridad de la comunidad cristiana en el país. “Llamamos al gobierno federal a garantizar la seguridad de la comunidad cristiana, que representa el 88% de la población mexicana, y detener las constantes violaciones a nuestros derechos humanos”.