Surge nuevo frente contra la reforma electoral de la 4T; convocan exconsejeros y opositores

Lorenzo Córdova, María Marván y Leonardo Valdés, entre los firmantes. La imagen, de agosto de 2025. Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Activistas, políticos de oposición, exconsejeros electorales y académicos convocaron a la formación de Frente Amplio Democrático en contra de la reforma electoral que promueve la Cuarta Transformación.

En un manifiesto publicado en su página oficial de internet y en diversas redes sociales, el nuevo Frente Amplio Democrático consideró que la nueva propuesta plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional, pluralismo político y equilibrios constitucionales.

Entre las cientos de firmas que respaldan el llamado están las de Claudio X. González, Lorenzo Córdova, José Woldenberg, María Marván, Leonardo Valdés, Denise Dresser, Edmundo Jacobo, Emilio Álvarez Icaza, Francisco Labastida, Guadalupe Acosta Naranjo, Ildefonso Guajardo, Jacqueline Peschard, Jorge Castañeda, José Narro Robles, José Ramón Cossio Díaz, Leonardo Valdés, Margarita Zavala y Vicente Fox.

“En el debate público se ha planteado una nueva reforma político-electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional, pluralismo político y equilibrios constitucionales. Ante este escenario, resulta indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro la defensa de la democracia constitucional”, señala el manifiesto.

En ese contexto se convocó a conformar un frente integrado por ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, académicas, jurídicas, políticas y civiles, “con un objetivo claro e inmediato: evitar que prospere una iniciativa regresiva en materia político-electoral, en cualquier etapa del proceso legislativo, y defender los principios democráticos que sustentan la vida pública del país”.

La imposición de una reforma sin el consenso de todas las corrientes políticas, incluidas las de oposición, “reflejaría la verdadera intención de cerrar cualquier posibilidad de alternancia política”, alerta al manifiesto.

El propósito, señalan, no es preservar privilegios ni un modelo fallido, sino proteger reglas básicas que garantizan libertades, derechos y representación efectiva.