Morena desprecia la Constitución cuando le estorba: Jorge Romero

El líder nacional del PAN en su mensaje de video. Foto: @JorgeRoHe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, llamó a los ciudadanos a tomar un papel activo en la defensa de la Carta Magna que, a su parecer, es violentada sistemáticamente por los gobiernos de Morena.

Para Romero Herrera, hay evidencias claras del desprecio por la Constitución del morenismo, por lo que enumeró la construcción de una mayoría artificial en el Congreso; el uso de la tribuna presidencial para promover, a través de las mañaneras, un proyecto ideológico y atacar opositores pese a que hay sentencias que ordenan parar; también ejemplificó con el desacato a los amparos contra obras como ocurrió con el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

En un mensaje a la ciudadanía, el líder panista sostuvo que el común denominador es el desprecio a la Constitución cuando le estorba a Morena.

Hoy, 5 de febrero, honramos la Constitución como el pilar que garantiza el Estado de Derecho, protege nuestras libertades y cuida a las familias mexicanas. Defenderla es defender a México. ???????



Seguiremos alzando la voz cada vez que el régimen la viole o la ignore.



En… pic.twitter.com/4WObl4YZ9T — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) February 5, 2026

Fue entonces que llamó a los ciudadanos de defender la Constitución, la legalidad, la división de poderes y la democracia.

“La Constitución no se dobla, no se ignora, no se pisotea. El PAN será guardián del respeto a la Constitución, de la democracia y de la división de poderes”, concluyó.