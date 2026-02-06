“Es una lección para no actuar así”, dice Monreal sobre incidente de Hugo Aguilar Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, debe "cuidarse" bien, ya que los servidores públicos no deben actuar así, aunque sea de manera involuntariamente, ya que esos actos denigran la política y sobajan al ser humano.

El diputado morenista afirmó que el ministro presidente de la SCJN es un hombre de origen humilde formado en la cultura del esfuerzo, y consideró que no fue voluntario el que Amanda Pérez Bolaños, directora de Comunicación Social de la Corte se agachara a limpiar los zapatos de Hugo Aguilar Ortiz en Querétaro.

“Yo creo que no, yo lo conozco a él. Es un hombre de origen humilde, formado en la cultura del esfuerzo. Sí he escuchado, he visto en las redes una crítica, quizá hasta demasiado fuerte. Claro, el gesto no era para menos, no quisiera yo disculparlo, pero él ya emitió un Twitter, ayer.

“No creo que lo haga con intención. En todo caso, hay que cuidarse bien. Es una lección para los que somos servidores públicos no actuar, aunque sea involuntariamente, con excesos o con este tipo de actos que denigran a la política y sobajan al ser humano. No, yo creo que no fue voluntario, no es intencional…”, explicó.

El diputado morenista reiteró que ese hecho no se repetirá ni con el ministro ni con ningún servidor público, ya que se está en un proceso de transformación, por lo que pidió tomar el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que calificó como una persona muy sencilla y muy humilde.

“Yo tengo confianza en que eso no se repetirá en ninguna parte, ni con él, ni con ningún servidor público, porque estamos en un proceso de transformación, que eso no cabe en ningún servidor público, y máxime cuando la presidenta Claudia Sheinbaum pone el ejemplo de sencillez y de una actitud muy sobria, muy republicana, muy humilde”, puntualizó.