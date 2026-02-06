Frente contra la reforma electoral no tiene nada de nuevo: Alcalde Luján

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, cuestionó a las personalidades que integran el llamado nuevo Frente Amplio Democrático opositor a la reforma electoral.

Con el tono exagerado y teatralidad, la líder morenista preguntó “¿Quiénes están detrás?” del mencionado frente, y ella misma se respondió:

“Adivinen quiénes son los integrantes de este famoso Frente Amplio: puro ciudadano y ciudadana independiente. Uno es Vicente Fox, está Lía Limón, Claudio X. González, Emilio Álvarez Icaza, Jorge Castañeda, Lorenzo Córdova, Francisco Labastida, José Woldenberg, Guadalupe Acosta Naranjo...”.

Las expresiones fueron pronunciadas durante el podcast “La Moreniza”, que conduce la dirigente partidista y en el que suele encomiar acciones del expresidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobiernos de Morena, además de denostar a las oposiciones.

Alcalde Luján difundió hoy el video relativo al tema en sus redes sociales y añadió:

“Cada que tiene un esfuerzo así, siempre es con esta pantalla ciudadana. ‘Ahora sí, nosotros, la sociedad civil, los ciudadanos libres' –expresó engolado la voz– pero si uno revisa, son los mismos de siempre.