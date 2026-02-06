Lilly Téllez pide explicaciones sobre el salón de belleza a la presidenta del Senado

La senadora del PVEM Juanita Guerra Mena es captada en salón de belleza al interior del Senado. Foto: Juan Carlos Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se Proceso dio conocer la operación de un salón de belleza en el Senado y que difundió el video de la senadora del PVEM, Juanita Guerra, aplicándose un tinte en plena sesión, la legisladora del PAN, Lilly Téllez, pidió una explicación a la Mesa Directiva de la Cámara alta sobre ese servicio.

En sus redes sociales, la senadora albiazul detalló las 21 preguntas que le envió a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ya que, resaltó, los mexicanos tienen derecho a saber sobre el manejo del dinero público.

Entre las preguntas, la senadora cuestiona qué instancia específica tomó la decisión formal, por escrito, de destinar un espacio del Senado, particularmente en la Torre de Comisiones, para la instalación de un salón de belleza.

También preguntó bajo qué atribuciones legales y reglamentarias se autorizó destinar un espacio público del Senado a una actividad de carácter privado y no legislativo.

Así como si existió un contrato de arrendamiento, concesión, comodato u otra figura jurídica, además sobre bajo qué razón social o nombre comercial operaba el salón.

Lilly Téllez también preguntó quién fungía como empleador de los estilistas como personal del Senado, y pidió un informe detallado sobre quiénes o hicieron uso del salón.

Además, sobre qué medio oficial se informó a todos los senadores sobre la existencia y condiciones de uso del salón, y, en un contexto de carencia de espacios para asesores, comisiones y trabajo legislativo, ¿cómo se justifica destinar un área del Senado a un salón de belleza?

Asimismo, si es cierto que el salón había sido clausurado en una legislatura anterior y posteriormente reabierto. ¿Quién ordenó la reapertura y con qué autorización formal?

En su mensaje, la senadora albiazul escribió que espera una respuesta formal de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.