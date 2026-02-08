Así respondió Luisa Alcalde a las acusaciones de Salinas Pliego contra AMLO y Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, recordó al multimillonario Ricardo Salinas Pliego que en el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador “se desvivía en elogios e intentaba probar que lo había apoyado desde tiempo atrás”, y recalcó que el magnate cambió su actitud porque “no se le condonaron impuestos y se le obligó a pagar”.

“Por más que usted quiera inventar narrativas amplificadas artificialmente con bots y ‘estrategas’ de la ultraderecha extranjera, se seguirá topando con un pueblo informado, consciente y muy, pero muy politizado, que hoy, entre otras cosas, aplaude que no haya privilegios”, planteó la política en una publicación que subió a sus redes sociales.

Alcalde respondió así a una larga diatriba del presidente de Grupo Salinas contra López Obrador y Morena a los que acusó de ser aliados de los grupos criminales, Alcalde tachó las afirmaciones de Salinas Pliego como “mentiras” y ofreció datos para desmentirlos, como la reducción de 40% en las cifras oficiales de homicidios, o las declaraciones del gobierno estadunidense de Donald Trump sobre la colaboración con México contra el crimen organizado.

Más temprano, Salinas Pliego había publicado un amplio mensaje contra López Obrador, Morena y lo que un sector de la oposición llama “Cártel de Tabasco”, y advirtió que el grupo político “no se irá por las buenas y se aferrará al poder con violencia y fraudes”.