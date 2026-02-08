Jorge Romero llama a “desterrar a los gobiernos de Morena” para liberar al país de la narcopolítica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En eco a los discursos de las figuras más radicales de la oposición, como el multimillonario Ricardo Salinas Pliego o el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quienes acusan al gobierno de instaurar una “narcodictadura”, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, aseveró a su vez que para “liberar a México de los narcopolíticos y del crimen organizado primero hay que desterrar a los gobiernos de Morena”.

Aprovechando la detención de Diego Rivera Navarro, el alcalde morenista de Tequila, en Jalisco, por delitos de extorsión y su presunta colusión con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Romero aseveró que este caso “no es la excepción”, y agregó que “la corrupción y la delincuencia son distintivo de los gobiernos de Morena, pese a las promesas de honestidad y cambio con el que llegaron al poder”.

El político, diputado federal por la Alcaldía Benito Juárez –el bastión del PAN en la Ciudad de México--, enumeró algunos de los casos de corrupción y de crimen organizado que han afectado a gobiernos de Morena, como el caso de La Barredora, que involucró al senador Adán Augusto López Hernández, o el escándalo del huachicol fiscal, que salpica a figuras de primer nivel de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Prometieron ser diferentes y honestos pero mintieron.



La detención del Alcalde de Tequila confirma la colusión del crimen organizado con los narcogobiernos de Morena.#Boletín ??? pic.twitter.com/Dlw23eHwuG — Acción Nacional (@AccionNacional) February 8, 2026

Al frente de un partido que enfrenta dificultades en su campaña de “afiliación masiva” –tiene actualmente 322 mil 956 militantes en su padrón, apenas 4 mil 157 más que en octubre pasado, cuando lanzó la campaña--, Romero adoptó así la narrativa, cada vez más promovida en la oposición, que equipara a Morena con el crimen organizado.

En los últimos meses recientes, tanto el grupo de “Alito” Moreno en el PRI como el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y sus aliados han impulsado esta narrativa tanto en México como en Estados Unidos, con el objetivo de llamar la atención del presidente Donald Trump, quien ha afirmado en reiteradas ocasiones que los grupos criminales controlan México.

La administración Trump ha utilizado el combate al tráfico de drogas como pretexto para justificar acciones de injerencia en América Latina, como el operativo militar del 3 de enero, en el que soldados estadunidenses secuestraron al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en pleno Caracas, en una operación que dejó a decenas de muertos e instaló a un gobierno alineado con los intereses del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Delcy Rodríguez.