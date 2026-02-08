Pese al candidato antinepotismo, Saúl Monreal dice que buscará la candidatura de Morena en Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ya se hizo real la primera fractura al interior del oficialismo en torno a las reglas contra el nepotismo: el senador Saúl Monreal Ávila, hermano de Ricardo y David Monreal Ávila –respectivamente líder de Morena en la Cámara de Diputados y gobernador de Zacatecas–, anunció que buscará la candidatura del partido para suceder a su hermano al frente del estado, con el argumento de que “no hay estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo”.

En un mensaje “respetuoso pero enérgico” dirigido a la dirigencia nacional del partido, lanzado durante una asamblea estatal, Monreal advirtió que Morena tendrá que cuidar la selección de candidatos “porque si no se cuida el proceso, se corre el riesgo de perder Zacatecas”, y amagó con buscar la candidatura con la bandera de otro partido político, como lo hizo su hermano Ricardo en los años 90, cuando renunció al PRI y ganó la gobernatura de Zacatecas bajo las siglas del PRD.

“Hoy la historia y el destino parecen colocarnos en un momento similar (…) la dirigencia nacional de Morena tiene presente el caso de nuestro estado, así como tienen claro lo que podría pasar si se equivocan con las definiciones; se los digo: sobre aviso no hay engaño”, dijo el integrante de la familia Monreal, que ejerce un cacicazgo en Zacatecas desde hace cerca de tres décadas.

El caso de los Monreal es uno de los más candentes para la llamada Cuarta Transformación respecto a las reglas antinepotismo impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las cuales prohíben que una persona se postule para suceder a un cargo ocupado por un familiar.

Existe un estire y afloje similar en Guerrero, donde el senador morenista Félix Salgado Macedonio ha hecho pública su intención de asumir el gobierno después de su hija, Evelyn Salgado, y en San Luis Potosí, donde Ruth González Silva, la esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del PVEM, estaría interesada en tomar el cargo.