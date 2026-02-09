Kenia López: no hay prisa para una reforma electoral que busque dar pasos atrás

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se estimaba que la reforma electoral estaría lista para los primeros días de febrero; sin embargo, aún no se prevé la fecha de entrega.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, resaltó que no hay prisa para una reforma que busque dar pasos hacia atrás.

La legisladora panista consideró que la reforma electoral llegará cuando tenga que llegar y que lo importante es evitar que el crimen organizado meta las manos en los comicios.

“Bueno, no hay prisa para una reforma electoral que busque dar pasos hacia atrás. Si es una reforma electoral que busca dar pasos hacia adelante, garantizar la democracia, reconocer la pluralidad, abrir el espacio para todas y todos los mexicanos, entendiendo que todas y todos somos un mismo país, pues siempre será bienvenida.

“Así es que llegará cuando tenga que llegar y aquí en la Cámara de Diputados analizaremos, debatiremos y ojalá, por el bien de México, si hay que hacer alguna modificación, sea para detener a los cárteles, al crimen organizado, para que no meta las manos en las campañas”, enfatizó.

Ya se sabe lo que pasa cuando el crimen organizado le mete dinero a los candidatos y cuando la prioridad es quedar bien con el crimen organizado en lugar de respetar y darle resultados a los ciudadanos, indicó la legisladora.