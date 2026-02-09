Persisten posiciones encontradas entre aliados de la 4T sobre la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, informó que siguen las mesas de trabajo con los partidos aliados para la iniciativa de reforma electoral.

Esto, luego de que se registraron contradicciones entre morenistas sobre la disminución de legisladores plurinominales.

En entrevista en la Cámara Alta, la senadora petista afirmó que las mesas de trabajo están instaladas de manera permanente.

“Estamos instalados de manera permanente en una mesa de trabajo. Se van a reanudar los trabajos el día de mañana a la una de la tarde.

Descartó confirmar si se eliminan plurinominales. “Por supuesto que no. Todavía está en la mesa. Estamos discutiendo, está instalada en la mesa de trabajo, hemos estado en jornadas muy intensas de deliberación, de debate, de propuestas, de enriquecimiento, desde la semana antepasada que ustedes dieron cuenta que se instaló de manera formal esta mesa”, explicó.

La senadora petista, @geovanna_b , asegura que NO se rompió el diálogo por la reforma electoral en la @SEGOB_mx



Que están citados para mañana a las 13:00 horas. pic.twitter.com/PHGLk0ovNd — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 9, 2026

Geovanna Bañuelos detalló que tuvieron una reunión el viernes y este lunes y el martes se reanuda.

“Hemos estado en un diálogo permanente con muchas propuestas, por supuesto que hay puntos donde existen posiciones encontradas, pero sería una irresponsabilidad entrar en la puntualidad de cualquiera de ellas.

“Nosotros le estamos abonando a la construcción, al diálogo y evidentemente al interés que tenemos todas y todos de poder modernizar nuestro marco jurídico para el proceso electoral del 2017”, detalló.

Discrepancias entre morenistas

La semana pasada, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que quedaba descartada la discusión de la reducción de legisladores plurinominales. Sin embargo, el fin de semana, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, desmintió esa versión en sus redes sociales.

“Es falso que MORENA pretenda mantener el sistema actual de plurinominales, además sostenemos que es factible una reducción sustancial del presupuesto de los partidos políticos”, escribió.