Diego Fernández, Labastida y Beltrones defienden el PREP: “eliminarlo nos regresaría a 2018”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Excandidatos presidenciales y exlegisladores de oposición propusieron que, en la próxima Reforma Electoral, se mantenga el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y se elimine la sobrerrepresentación del 8%, para evitar que se repita lo ocurrido con Morena y sus aliados en el 2024.

En un posicionamiento difundido en las redes sociales de la Revista Voz y Voto, los priístas Francisco Labastida Ochoa y Manlio Fabio Beltrones, el panista Diego Fernández de Ceballos y el experredista Jorge Alcocer Villanueva, aseguraron que “es necesario preservar y fortalecer la calidad de nuestro sistema electoral”.

Por ello, dijeron que “debe mantenerse la profesionalización del personal en el INE y en los OPLES, así como el programa de resultados electorales preliminares (PREP). Eliminarlos nos regresaría a 1988”.

Dicha propuesta es contraria a la que expuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina en Palacio Nacional el pasado miércoles 25.

Los cuatro firmantes agregaron que “las normas para la integración de la Cámara de Diputados, vigentes desde 1996, habían venido reflejando de manera adecuada la voluntad popular. Sin embargo, en 2024 la alianza encabezada por Morena obtuvo una inconstitucional sobrerrepresentación que con el 54% de los votos le otorgó el 73% del total de diputados. Eso no debe volver a ocurrir”.

Los opositores se pronunciaron por “mejorar la representación popular y la representatividad de todas las fuerzas políticas, para que los votos se reflejen, de mejor forma en el número de curules o escaños que corresponden a cada partido o coalición electoral”.

Entonces, propusieron “eliminar por completo la sobrerrepresentación del 8%, así como respetar el tope de 300 diputaciones que como máximo podrá obtener un partido político o coalición electoral”.

Manifestaron coincidencia con quienes proponen suprimir los 32 senadores de lista nacional. Sin embargo, “para evitar una sobrerrepresentación acentuada en el Senado”, propusieron que existan “96, senadores, electos mediante el sistema de 32 listas, con tres escaños por entidad federativa, usando el método de asignación de proporcionalidad directa”.

No usar programas sociales

Labastida, Beltrones, Fernández de Cevallos y Alcocer consideraron necesario reducir el financiamiento de partidos políticos “que ha llegado a montos que ofenden a la sociedad. Esa reducción debe lograrse sin afectar la equidad en la competencia electoral”.

Y resaltaron que “se requiere asegurar que los programas sociales no sean usados en beneficio de cualquier partido político”.

Respecto al tiempo de Estado que se usa en los procesos electorales, los consideraron que “debe permanecer sin cambio, lo que se requiere modificar es la forma de usarlo, para tener menos spots, más información y debates”.

Los firmantes añadieron que la democracia en México “requiere cambios que la fortalezcan, entre ellos, los que aseguran elecciones libres y justas, con resultados apegados a la voluntad popular. Lo que los mexicanos y mexicanas queremos es mejorar nuestra democracia, no distorsionarla ni abaratarla”.

Subrayaron que el país necesita “una democracia de calidad con autoridades electorales, autónomas e independientes, que mantengan los más elevados niveles de calidad y transparencia, en cada etapa de los procesos electorales”.

Hoy, en nuestra página web, Revista Voz y Voto difunde el trascendental pronunciamiento que por una democracia de calidad suscriben Francisco Labastida Ochoa, Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones y Jorge Alcocer V. ??



¡No te quedes al margen! Conoce las voces que… pic.twitter.com/h2Aw5f3Jln — Voz y Voto (@revistavyvmx) March 1, 2026

Por último, llamaron al gobierno, legisladores y partidos políticos a “abrir causas al diálogo y la construcción de acuerdos. Es necesario escuchar todas las voces a fin de mejorar la calidad de nuestra democracia”.