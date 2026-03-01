Embajador iraní espera que México condene bombardeos de EU a su país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán en México, aseguró que su gobierno espera que México condene los bombardeos lanzados contra su país por Estados Unidos e Israel.

En conferencia, citada a las 16:00 horas del sábado 28 de febrero en la residencia oficial de la embajada, aseguró que el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, estaba “sano y vivo” y que dirigía la defensa de la república islámica frente a los ataques de Estados Unidos e Israel.

El diplomático iraní aseguró que “la política exterior de México se basa en el multilateralismo, en la defensa de las leyes internacionales y en el respeto a la independencia de los países. Bajo esos principios, este ataque agresivo se tiene que condenar”.

Recordó que Irán y México tienen relaciones amistosas desde 1902 y que entre ambos países hay aprecio, por lo que, “tenemos esperanza de que, bajo esa postura histórica, el gobierno mexicano condene esta situación”.

Jameneí “está sano y salvo”

En la conferencia, el embajador Abolfazl Pasandideh aseguró que el líder supremo iraní Alí Jameneí estaba vivo, contrario a la versión que antes difundió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que había muerto.

“Hace media hora se dio el anuncio que el líder supremo está bien, está sano y a salvo y está gestionado todos los ataques para la venganza de los ataques terroristas que se dieron en nuestra nación”, dijo. Y acusó que las declaraciones opuestas “son dichos sin pruebas”.

Agregó que, antes de salir a la conferencia, le preguntó al canciller iraní sobre el estado de salud del ayatolá y la respuesta fue que, el líder supremo y otros dirigentes “están sanos y salvos, todo esto que se está dando es debido a una guerra psicológica”.

En su pronunciamiento, el diplomático iraní informó que, hasta ese momento se tenía confirmada la muerte de 106 niñas de una escuela; así como de alrededor de 200 muertos en 24 regiones de Irán y 747 personas lesionadas. “Son civiles, gente normal”, destacó, en rechazo a que los bombardeos fueron contra objetivos militares.

EU e Israel burlan diplomacia internacional

El embajador Pasandideh aseguró que el programa nuclear iraní es “pacífico” y ha tenido la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Calificó de “excusas” las acusaciones contra Irán, pues dijo que ese país ha dado “numerosas garantías” y hasta ha ofrecido limitar el enriquecimiento de uranio.

También consideró que Irán es una nación “que ha resistido y sabe cómo defenderse”. Añadió que no busca la guerra, pero no aceptará agresiones.

En su posicionamiento, el diplomático iraní acusó que Estados Unidos e Israel “se burlan” de la diplomacia internacional y que antes de estos ataques, “Irán buscó el diálogo” con esas naciones.

Recordó el ataque del 21 y 22 de junio del 2025, la operación llamada “Midnight Hammer”, cuando Estados Unidos atacó las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní.

“Nosotros estábamos tomando la vía diplomática y estábamos en conversaciones diplomáticas con Estados Unidos, justo en el mes de junio ocurrió lo mismo... Esto es muestra de que Estados Unidos y el régimen de Israel se burlan de la diplomacia”.

El diplomático acusó que ésta no es la primera vez que Estados Unidos usa alguna excusa para atacar a otros países, pues en el 2003 acusó a Irak de tener armas de destrucción masiva, “pero luego el mundo conoció que era una mera mentira”.

Y lanzó: “Lamentablemente, en los últimos años Estados Unidos ha violado muchas veces las normas internacionales”.

Sobre la acusación estadounidense de que Irán tienen armas nucleares, el embajador Abolfazl Pasandideh acusó que es “falsa, pues esas armas quedaron sepultadas durante el ataque en junio del año pasado”.

Por último, advirtió: “Nosotros no nos preocupamos, vamos a defender a nuestra nación, sabiendo que medio mundo es aliado del enemigo. Nuestros misiles pueden hacer la venganza más fuerte”.

Y soltó: “La historia es testigo de que los iraníes jamás han inclinado la cabeza ente la agresión y el afán de dominación extranjera; esta vez también la respuesta del pueblo iraní será firme y decisiva, y hará que los agresores se arrepientan de su acto criminal”.