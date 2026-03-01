La 4T va hacia su autodestrucción por su soberbia y arrogancia: Jorge Romero

El líder nacional panista asistió al informe de la gobernadora de Chihuahua . Foto: @JorgeRoHe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que la llamada Cuarta Transformación camina hacia la “autodestrucción”, debido a su “soberbia” y “arrogancia” en torno a la propuesta de la Reforma Electoral con la que pretende concentrar todo el poder.

En entrevista, al término del cuarto informe de actividades de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “nació muerta”, pues no ha podido lograr el acompañamiento del PT ni del PVEM, partidos aliados con Morena.

"Sinceramente, nosotros creemos que (la reforma) nació muerta y empieza a ser el caminito, cada vez más claro, de autodestrucción de la dizque 4T, por su soberbia, por su arrogancia”, afirmó.

El líder nacional panista reiteró que el PAN no acompañará la propuesta de Reforma Electoral. “Por supuesto que vamos en contra, el PAN, no hay manera de que vaya con algo así y además creemos que nació muerta. Esta reforma ha llegado a tal nivel de soberbia política que ya ni con sus aliados pudieron tener un acuerdo político para esta reforma electoral”.

Sin decir nombres, consideró que hay personas al interior de Morena “que consideran que esto es un retroceso, pero allá no se puede hablar”.

Romero criticó que “el cantarle literalmente una amenaza de muerte al árbitro (en referencia al Instituto Nacional Electoral) ya es…, pero nos dicen ‘exagerados’ como oposición. Es el caminito de autoritarismo que quieren construir”.

Entonces, el exjefe delegacional en Benito Juárez, en la Ciudad de México, advirtió que hay mujeres y hombres panistas “que no lo vamos a permitir”.

Y añadió: “No hay mal que dure 100 años ni 4T que dure 12. Así que está el reloj contando”.

De paso, el presidente nacional del PAN adelantó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos ya es una precandidata de ese partido a la Presidencia de la República para el 2030.