PT rechaza que Cendis sean “moneda de cambio” en la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envíe su iniciativa de Reforma Electoral al Congreso de la Unión, el Partido del Trabajo (PT), uno de los aliados de la llamada Cuarta Transformación, advirtió que no permitirá “ninguna regresión que atente contra la democracia en el país”.

En ese contexto, aseguró que los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) “no son moneda de cambio” y que los recursos con los que funcionan son administrados por los gobiernos federal y estatales.

Este domingo 1 de marzo, en un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido que dirige Alberto Anaya argumentó que “los espacios democráticos que las izquierdas logramos conquistar con las reformas de 1977 y 1996, fruto de innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados, nos obligan a mantener con dignidad nuestra postura”.

Por ello, ante la iniciativa de Reforma Electoral de Sheinbaum, afirmó: “¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!”

El petismo añadió: “Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país”.

Cendis “no son moneda de cambio”

El PT calificó como “campaña de desprestigio” la información que surgió en el curso de la semana sobre los centros de desarrollo infantil (Cendis) que ha impulsado en 15 estados.

El pasado 24 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de operación del Programa Presupuestario U312 Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2026, que incluyen lo relativo a los Cendis.

NINGUNA REGRESIÓN QUE ATENTE CONTRA LA DEMOCRACIA DEL PAÍS. pic.twitter.com/PhgmmYO21V — Partido del Trabajo México (@PTnacionalMX) March 1, 2026

El pasado viernes 27, el periódico Reforma difundió como nota principal de su edición impresa que con la publicación de estas reglas de operación, el PT amarró 828 millones de pesos para la operación de estos centros.

En ese contexto, el PT aseguró en su comunicado que “los 81 Cendis impulsados por el Partido del Trabajo, ubicados en 15 estados del país, son instituciones públicas cuyos recursos son administrados tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales”.

Luego, recordó: “cuando nuestro partido decidió apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para la elección 2018, fue objeto de una feroz campaña mediática por parte del gobierno de Peña Nieto que utilizó como pretexto los recursos públicos de los Cendis, mismos que son administrados por las autoridades estatales”.

Y añadió que, “en su momento, un juez determinó que no existía delito que perseguir y sobreseyó el asunto”.

Tras esos alegatos, el PT afirmó que “se mantendrá firme en la defensa de las banderas de la Cuarta Transformación, a lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.