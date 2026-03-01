Reforma electoral: PAN insiste en que se combata la intervención del crimen organizado

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, y el coordinador de ese partido en el Senado, Ricardo Anaya. Foto: @JorgeRoHe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que “no es posible abordar cambios al sistema electoral sin atender primero el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana: la intervención del crimen organizado en las elecciones”.

En la víspera de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente a la Cámara de Diputados su iniciativa de Reforma Electoral, el partido dirigido por Jorge Romero expuso un paquete integral de propuestas “para fortalecer la democracia y empoderar a la ciudadanía”.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Acción Nacional reiteró la necesidad de “ajustar las leyes” en materia electoral, pero subrayó que primero se debe atender el asunto del crimen organizado en las elecciones.

Romero recordó que, “desde hace semanas” lanzó un reto directo a la presidenta Sheinbaum y, recientemente, a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, para que la reforma incluya mecanismos reales que sancionen la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Sin embargo, dijo que hasta ahora no ha tenido respuesta.

“El principal problema electoral de México hoy no es solo técnico o administrativo; es la participación del crimen organizado en campañas, candidaturas y procesos electorales. Si no resolvemos eso, cualquier reforma será incompleta", advirtió.

El líder panista aseguró que el PAN “está convencido” de que México requiere una reforma electoral, pero adelantó “que no avalará una que ignore el financiamiento ilícito, la violencia politica y la captura criminal de procesos electorales, fenómenos evidenciados ya en distintos procesos recientes”.

Las propuestas

En su comunicado, Acción Nacional anunció que tiene un “paquete integral” de medidas electorales que incluyen propuestas para combatir directamente la participación del crimen organizado en las elecciones, así como reformas orientadas a fortalecer la representación ciudadana y mejorar la calidad democrática del país.

Y así las presentó:

A) Ejes de propuestas para frenar la intervención del crimen organizado en elecciones:

1. No al financiamiento ilegal de campañas.

2. Evitar la Postulación de candidatos vinculados al crimen organizado.

3. No a la violencia política y asesinatos de candidatos.

4. Sancionar la operación político-electoral del crimen organizado.

B) Propuestas para fortalecer la democracia y empoderar al ciudadano: