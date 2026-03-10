Sin los votos del PT y PVEM, Morena aprueba en comisiones el dictamen de la reforma electoral

La votación en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con los votos en contra del PT, PVEM, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, Morena logró la aprobación del dictamen de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral.

El dictamen se aprobó con 45 votos a favor y 39 en contra. La iniciativa propone un cambio en la manera en que se eligen los 200 diputados plurinominales, la eliminación de la lista plurinominal en el Senado y un recorte al presupuesto a los partidos políticos.

La propuesta, que desde un inicio no tuvo apoyo de los demás partidos, incluidos sus partidos aliados, también busca reducir el presupuesto a organismos electorales. El dictamen será discutido en el pleno de la Cámara de Diputados este miércoles.

Partidos aliados votan en contra del dictamen

La discusión duró apenas hora y media, ya que por acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral, en las que Morena tiene la mayoría de los diputados, sólo hubo una ronda de participación por cada grupo parlamentario, esto ante la protesta de los partidos opositores para que se llevará a cabo un debate a fondo.

En la breve discusión, los representantes del PT y PVEM marcaron su distancia con la propuesta de reforma, aunque afirmando que no dejarán de apoyar propuestas futuras.

El secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado del PVEM, Ernesto Núñez Ahguoilar, afirmó que por esta ocasión no podrán acompañar el dictamen, ya que no coinciden con la propuesta de reforma electoral en varios puntos.

“Reconocemos que existen aspectos del modelo actual que deben revisarse, entre ellos el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos. Por ello coincidimos en que es pertinente discutir mecanismos que permitan reducirlo, pero también sostenemos que éste se debe discutir y distribuir de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas…

“Por ello, en el Partido Verde, aunque tenemos coincidencias con el presente dictamen, no podemos acompañarlo integralmente, pero reiteramos nuestro compromiso con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien seguiremos acompañando y respaldando en decisiones futuras”, detalló.

Por su parte, la diputada del PT, Irma Yordana Garay, también fundamentó su voto en contra de la iniciativa, afirmando que está a favor de las minorías políticas.

“La reforma de 1977 es una conquista de la lucha de la izquierda mexicana, es una conquista que costó y ha costado muchas vidas, persecuciones e incluso desaparición. La lucha de la izquierda en México no ha sido nada fácil…

“Con la Reforma Político-Electoral de 1996 marcó un aumento muy importante en la vida democrática de nuestro país, ya que la democracia no solo se trata de mayoría, sino de reconocer la diversidad de pensamientos, ideas y luchas que existen en nuestra sociedad.

“Gracias a este avance, México dio un paso hacia una democracia más incluyente, donde cada voz, cada comunidad y cada ciudadano tienen el derecho de ser representados. No vamos a renunciar a las conquistas de las y los fundadores de nuestro partido. Desde el Partido del Trabajo, estamos a favor de las minorías políticas. Estamos a favor de que sean representadas en este Congreso”, enfatizó.