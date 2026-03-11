Movimiento Ciudadano rechazará empatar la revocación de mandato con elección intermedia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se desechara la propuesta de reforma electoral en San Lázaro y de que Ricardo Monreal anunciara que ahora se debe esperar el "Plan B", el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que si en esa propuesta buscan meter la revocación de mandato en las elecciones intermedias, su partido votará en contra.

En entrevista en el Senado, Clemente Castañeda resaltó que la revocación de mandato es un instrumento de empoderamiento ciudadano para deshacerse de los malos gobiernos y no un instrumento para legitimar al poder.

“Evidentemente si el oficialismo pretende meter a la presidenta de la República a la contienda electoral vía la revocación de mandato, nosotros nos vamos a oponer a esa reforma constitucional porque desnaturaliza la figura de la revocación de mandato que, repito, es un instrumento de empoderamiento ciudadano para deshacerse de los malos gobiernos y no un instrumento para legitimar al poder como lo pretende hacer Morena”, detalló.

El senador emecista afirmó que el oficialismo va a enfrentar una elección sumamente complicada, por lo que quieren meter a la presidenta a la contienda electoral intermedia.