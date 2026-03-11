No hubo traición del PT y PVEM, sólo no se logró el consenso: Laura Itzel Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que los votos del PT y del PVEM contra la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum no es una traición, sino que sólo no se puedo concretar el consenso.

En entrevista con medios al término de la Sesión en el Senado, la legisladora morenista aseguró que, aunque no se haya logrado la aprobación de la reforma, se cumplió con el sentir del pueblo.

“Yo reitero que respetamos las opiniones de los diferentes partidos políticos, pero que no llamaría yo de ninguna manera que hubo traición, ni mucho menos, sino que realmente no se pudo lograr el consenso, pero que se cumplió con lo que fue el sentir del pueblo de México, que fue lo relativo a que se redujeran los costos en los procesos electorales, que los diferentes candidatos hagan campaña en territorio, que se tenga más contacto con la población y diversos temas fundamentales para la democracia, para el país, para los jóvenes y para el futuro de la Patria”, detalló.

Sobre el mencionado "Plan B" que prepara la presidenta Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo se manifestó a favor y afirmó que no descarta otras posibilidades.

“Pues habría que ver los diferentes proyectos que se pueden trabajar y yo no descartaría que hubiera otras posibilidades”, expresó.