Reforma electoral: Rubén Moreira alerta sobre el "Pan B" de Morena

Rubén Moreira celebra, junto a la bancada del PRI, el rechazo de la reforma electoral de Sheinbaum. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtiera que ahora que no se aprobó la reforma electoral esperen el "Plan B", el diputado del PRI, Rubén Moreira, alertó que esa nueva propuesta busca dinamitar la Constitución.

En entrevista con medios, el diputado tricolor estimó que la próxima propuesta denominada "Plan B" buscaría cambiar las fechas de las elecciones o la integración de Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo espero se caiga en la tentación de algunos miembros de Morena, que han hablado de meter por la puerta de atrás reformas que dinamiten la Constitución. Ellos pueden hacer muchas otras cosas, desde cambiar las fechas de las elecciones, hasta temas de carácter procedimental o de la integración del Instituto Electoral”, detalló.

Rubén Moreira enfatizó que mientras Morena pretenda hacer una reforma electoral siempre buscarán quedarse con la democracia.

“Mientras Morena tenga ese talante, no va a terminar la defensa, la democracia, porque ellos van a estar siempre insistiendo en quedarse, demolerla, en no irse cuando pierdan”, finalizó.