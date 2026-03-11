Tras fracaso de la reforma electoral, Ignacio Mier y Ricardo Monreal se reúnen con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se desechara la reforma electoral en San Lázaro, los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso, Ignacio Mier por el Senado y Ricardo Monreal por la Cámara de Diputados se reunieron en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista con medios a su llegada a Palacio Nacional, Ricardo Monreal detalló que fue para revisar la agenda legislativa y probablemente el "Plan B" que este día, durante la discusión de la reforma electoral, el legislador resaltó.

“Para revisar con la presidenta Claudia Sheinbaum la agenda legislativa y obviamente revisaremos el resultado legislativo de ayer y los escenarios de la próxima semana respecto de otros planes legislativos.

“Probablemente (se revise el ‘Plan B’), ya la presidenta lo anunció desde días pasados y ella siempre ha sido consecuente y congruente; es probable que se vea, yo lo anuncié ahora, es probable que sea uno de los temas”, detalló.

El diputado afirmó que el contenido del "Plan B" sería sobre otros temas o leyes secundarías diferentes a las propuestos en la reforma electoral rechazada este día en San Lázaro.