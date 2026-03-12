Tras rechazo de la reforma electoral, Monreal insta a partidos aliados a apoyar el "Pan B"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se desechó la propuesta de reforma electoral en San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, instó a los partidos aliados a apoyar el "Plan B”, presentado este jueves 12 por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En charla con medios en San Lázaro, Ricardo Monreal afirmó que la presidenta tuvo un gesto de generosidad al invitarlos a la reunión de ayer en Palacio Nacional, luego de rechazar su propuesta electoral.

“La presidenta actuó con mucha generosidad, yo he dicho que luego de un acto donde fue rechazada su propuesta, haberlos invitado a conversar el día de ayer es un acto de generosidad de la presidenta de la República que eleva su nivel, su altura como jefa de Estado y el que esté intentando conciliar e intentando reconstruir una relación como alianza política en el país.

“Yo creo que no debería, por parte del PT y del Verde, rechazar esta oferta que la presidenta hace de manera generosa y amplia para que, a través de una reforma, que no es la que ella quería, pueda reconstituirse y sanar cualquier malentendido y volver a tener la fuerza política y legislativa que el país necesita.

“Son partidos de confianza. Lo que pasó ahí son veredas incidentales las que ellos tomaron, pero que el gesto de la presidenta los hace recobrar el mismo camino principal”, enfatizó.

Ricardo Monreal afirmó que todas las propuestas del "Plan B" son reformas constitucionales y que, luego de presentárselas a los líderes de los partidos aliados, están analizando la nueva iniciativa que se prevé la presente la titular del Ejecutivo el próximo lunes.