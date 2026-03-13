Daniel Chimal afirma que el “Plan B” es una cortina de humo para disfrazar la realidad el país. Foto: Facebook: Daniel Chimal García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Daniel Chimal, diputado del PAN, afirmó que el ‘Plan B’ de la presidenta Claudia Sheinbaum es una “cortina de humo” para disfrazar la realidad del país ante la derrota que tuvo el Ejecutivo al no pasar su legislación.

El legislador albiazul resaltó que Morena quiere violar la Constitución con legislaciones sin futuro para cambiar el modelo de país e introducirse de forma absoluta en el poder.

“Es un distractor este Plan B, la presidenta ya dijo que si no sale, no pasa nada. Ella quiere volver a distraer la atención de un debate electoral. No quiere que hablemos de Hernán Bermúdez que tendrá su audiencia el 23 de marzo, para ver si lo logran vincular a proceso y tener avances para que le dicten sentencia. No quiere hablar del almirante Ojeda y sus fechorías con el huachicol fiscal, se niega la presidenta a hablar de las visas que le han quitado a los políticos de Morena”, expresó.

Daniel Chimal enfatizó que la Reforma Electoral ha quedado sepultada y el nuevo ‘Plan B’, no tiene futuro porque la oposición está unida e incluso, afirmó que sus aliados del Gobierno están decepcionados.