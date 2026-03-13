Sergio Mayer acude a la Cámara de Diputados; su suplente acusa que ya cerraron su oficina

Sergio Mayer en la Cámara de Diputados y la publicación de su suplente. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor y diputado con licencia, Sergio Mayer, acudió este viernes 13 a la Cámara de Diputados, según quedó registrado en imágenes difundidas en redes sociales; días antes aseguró en entrevistas que regresaría por su curul.

Durante la tarde de este viernes, Sergio Mayer acudió al recinto legislativo tras su salida del reality show “La Casa de los Famosos”, en el que permaneció durante alrededor de 20 días.

Este mismo viernes 13, el diputado Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, publicó en su cuenta de Facebook una imagen de su oficina con la leyenda: “Pues ya me cerraron mi oficina, un honor como siempre”. Horas después eliminó su publicación.

Sin embargo, ni Sergio Mayer ni la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha confirmado si el diputado morenista acudió a San Lázaro para reincorporarse a sus actividades legislativas.

El pasado 25 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió los derechos partidarios de Sergio Mayer por solicitar licencia para participar en el reality show.