Gobierno de Sheinbaum admite que se omitió la paridad de género en el “Plan B”

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que recibió un oficio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que notifica sobre una omisión respecto a la paridad de género en la iniciativa de reforma en materia electoral, llamado "Plan B".

En sus redes sociales, la senadora morenista informó que en la iniciativa para reducir privilegios en materia electoral y fortalecer la revocación de mandato, no apareció en las fojas 10 y 15 la redacción "de conformidad con el principio de paridad", señalada en el contenido del artículo 115 constitucional.

“Hemos turnado el documento a las Comisiones Dictaminadoras en donde se atenderá el tema. La igualdad sustantiva y la paridad de género son parte de las grandes luchas de nuestro movimiento y de nuestra presidenta @Claudiashein”, compartió.

Por lo que, Laura Itzel Castilllo solicitó dar conocimiento de la "omisión" sobre la paridad de género a las comisiones para que, al momento de formular y, en su caso, aprobar la propuesta correspondiente, la agreguen al dictamen.